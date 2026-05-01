Rosheim

Tournois de Pétanque au Schnakeloch

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 13:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Alors… tu pointes ou tu tires ? Buvette et petite restauration sur place.

Tournoi de Pétanque du Schnakeloch

Ambiance chill, potes, soleil et bonne humeur !

Alors… tu pointes ou tu tires ?

Rendez-vous à 11h pour lancer les parties !

Inscription obligatoire avant le début .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

So? do you point or do you shoot? Refreshments and snacks on site.

L’événement Tournois de Pétanque au Schnakeloch Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile