Tournois de Pétanque au Schnakeloch Rosheim
Tournois de Pétanque au Schnakeloch Rosheim jeudi 14 mai 2026.
Rosheim
Tournois de Pétanque au Schnakeloch
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-14 13:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Alors… tu pointes ou tu tires ? Buvette et petite restauration sur place.
Tournoi de Pétanque du Schnakeloch
Ambiance chill, potes, soleil et bonne humeur !
Alors… tu pointes ou tu tires ?
Rendez-vous à 11h pour lancer les parties !
Inscription obligatoire avant le début .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
So? do you point or do you shoot? Refreshments and snacks on site.
L’événement Tournois de Pétanque au Schnakeloch Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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