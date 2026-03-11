Tournois de pétanque Terrains de pétanque Marcheprime

Tournois de pétanque

L’association La Pétanque Du Pin organise un tournoi de pétanque pour les amateurs de tous niveaux. Venez partager votre passion du sport et participer à ce moment convivial !

La pétanque du Pin organise régulièrement des tournois et des événements pour rassembler les membres et renforcer leur communauté. Rejoignez-les pour découvrir la pétanque dans une ambiance chaleureuse et amicale ! .

Terrains de pétanque 4 Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 41 95 28

