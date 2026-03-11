Tournois de pétanque Terrains de pétanque Marcheprime
Tournois de pétanque Terrains de pétanque Marcheprime mercredi 18 mars 2026.
Terrains de pétanque 4 Rue du Parc Marcheprime Gironde
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
L’association La Pétanque Du Pin organise un tournoi de pétanque pour les amateurs de tous niveaux. Venez partager votre passion du sport et participer à ce moment convivial !
La pétanque du Pin organise régulièrement des tournois et des événements pour rassembler les membres et renforcer leur communauté. Rejoignez-les pour découvrir la pétanque dans une ambiance chaleureuse et amicale ! .
Terrains de pétanque 4 Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 41 95 28
