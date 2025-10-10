Tournois de Tac-Tik Salle socio-culturelle Le Tallud
Salle socio-culturelle Avenue de la Vernière Le Tallud Deux-Sèvres
Le club Eveil Foot de Le Tallud organise un Tournoi de Tac-Tik en doublette ce vendredi 10 octobre. Emmenez vos jeux ! De nombreux lots seront à gagner.
Restauration et Buvette sur place.
Inscription à partir de 19h30 et début du concours à 20h30
Inscription fortement recommandée au 06 32 73 06 23 ou 06 40 36 98 99 .
