Tournois de Tac-Tik Salle socio-culturelle Le Tallud

Tournois de Tac-Tik Salle socio-culturelle Le Tallud vendredi 10 octobre 2025.

Tournois de Tac-Tik

Salle socio-culturelle Avenue de la Vernière Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Le club Eveil Foot de Le Tallud organise un Tournoi de Tac-Tik en doublette ce vendredi 10 octobre. Emmenez vos jeux ! De nombreux lots seront à gagner.

Restauration et Buvette sur place.

Inscription à partir de 19h30 et début du concours à 20h30

Inscription fortement recommandée au 06 32 73 06 23 ou 06 40 36 98 99 .

Salle socio-culturelle Avenue de la Vernière Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 73 06 33

English : Tournois de Tac-Tik

German : Tournois de Tac-Tik

Italiano :

Espanol : Tournois de Tac-Tik

L’événement Tournois de Tac-Tik Le Tallud a été mis à jour le 2025-08-26 par CC Parthenay Gâtine