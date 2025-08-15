Tournois de Tennis Château-Renard

Tournois de Tennis Château-Renard vendredi 15 août 2025.

Tournois de Tennis

Allée des Vergers Château-Renard Loiret

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-31

2025-08-15

Le Tennis Club de la Vallée de l’Ouanne organise une série de tournois sur plusieurs dates entre le 15 et le 31 août. En double ou simple, hommes, femmes et mixtes. Ne tardez pas à vous inscrire ! Restauration sur place. .

Allée des Vergers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 28 96

English :

The Tennis Club de la Vallée de l’Ouanne is organizing a series of tournaments on several dates between August 15 and 31.

German :

Der Tennis Club de la Vallée de l’Ouanne organisiert eine Reihe von Turnieren an mehreren Terminen zwischen dem 15. und dem 31. August.

Italiano :

Il Tennis Club de la Vallée de l’Ouanne organizza una serie di tornei in diverse date tra il 15 e il 31 agosto.

Espanol :

El Club de Tenis de la Vallée de l’Ouanne organiza una serie de torneos en varias fechas entre el 15 y el 31 de agosto.

