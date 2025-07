Tournois de tennis de table les mardis du ping ! Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef

Tournois de tennis de table les mardis du ping ! Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef mardi 15 juillet 2025.

Tournois de tennis de table les mardis du ping !

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Début : 2025-07-15 20:00:00

fin : 2025-08-05 20:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12

Saint-Michel-Chef-Chef service gagnant au tournoi de ping-pong !

Venez profiter comme chaque été depuis plusieurs années des tournois de tennis de table organisés par le club local TTMT.

Ambiance conviviale garantie !

infos pratiques :

à partir de 8 ans

ouvert à tous débutants ou confirmés

avec deux tableaux (licenciés et non licenciés)

inscriptions sur place à partir de 19h, début des tournois à 20h

un lot pour tous

bar et sandwichs sur place

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 44 68 98 jerome.vigneux@orange.fr

English :

Saint-Michel-Chef-Chef: winning serve at ping-pong tournament!

German :

Saint-Michel-Chef-Chef: Aufschlagsieg beim Tischtennisturnier!

Italiano :

Saint-Michel-Chef-Chef: servizio vincente al torneo di tennis da tavolo!

Espanol :

Saint-Michel-Chef-Chef: ¡saco ganador en el torneo de tenis de mesa!

