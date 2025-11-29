Tournois d’échecs des jeunes de Haute-Loire Lycée Saint Jacques de Compostelle Le Puy-en-Velay

Tournois d’échecs des jeunes de Haute-Loire

Lycée Saint Jacques de Compostelle 10 bd Montferrand Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Tournois d’échecs des jeunes de Haute-Loire, 7 rondes système suisse. Cadence 12 min + 3 sec coup. Tournoi homologué joueurs âge < 16 ans. Tournoi libre jeunes (pour les joueurs jusqu'à 19 ans inclus). . Lycée Saint Jacques de Compostelle 10 bd Montferrand Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 16 37 91 serge.boudignon@huche.eu English :

Haute-Loire youth chess tournament, 7 rounds Swiss system. Cadence 12 min + 3 sec move. Tournament approved for players aged < 16. Free youth tournament (for players up to and including age 19). German :

Jugendschachturnier in Haute-Loire, 7 Runden Schweizer System. Spielzeit 12 min + 3 sec Zug. Turnier für Spieler mit einem Alter von < 16 Jahren. Freies Jugendturnier (für Spieler bis einschließlich 19 Jahre). Italiano :

Torneo di scacchi giovanile dell’Alta Loira, 7 turni sistema svizzero. Velocità 12 min + 3 sec mossa. Torneo omologato per giocatori di età inferiore ai 16 anni. Torneo giovanile gratuito (per giocatori fino a 19 anni compresi).

Espanol :

Torneo juvenil de ajedrez Haute-Loire, 7 rondas sistema suizo. Ritmo 12 min + 3 seg jugada. Torneo homologado para jugadores menores de 16 años. Torneo juvenil gratuito (para jugadores de hasta 19 años inclusive).

