Tournois estivaux de pétanque Sauveterre-de-Rouergue

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Repas de midi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-16

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-28 2025-08-16

Venez tirer ou pointer, et peut-être gagner des lots !

Vous pourrez participer à des tournois ainsi qu’à deux concours officiels (en doublette et triplette) cet été !

Lors des concours officiel, un repas sur place sur réservation est possible avec salade composée, araignée de porc, gratin dauphinois, salade de fruit, café.

Les gagnants se verront offrir deux repas au restaurant.

Inscription gratuite et ouverte à tous, directement au boulodrome à 20h.

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 59 20

English :

Come and shoot, and maybe win some prizes!

German :

Kommen Sie zum Schießen oder Stempeln und gewinnen Sie vielleicht einen Preis!

Italiano :

Venite a provare e magari a vincere qualche premio!

Espanol :

Venga a probarlo y quizá gane algún premio

