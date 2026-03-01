TOURNOIS ET RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

TOURNOIS ET RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 17:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Coupe du monde 2026 !

3 TV 3 matchs participez à un tournoi enfant ou adulte puis regardez le match de l’équipe que vous supportez !

Au programme

Brésil France

Italie Irlande du Nord

Turquie Roumanie

Planchas Sambas au menu, événement rythmé par le groupe Pitchipapala… à découvrir !

Concert à 18h30.

Pensez aux bons cadeaux pour les fans du FC Nantes, de l’EDF, du PSg ou du Sénégal !

Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr

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English :

L’événement TOURNOIS ET RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint Brevin