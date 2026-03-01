TOURNOIS ET RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
TOURNOIS ET RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins jeudi 26 mars 2026.
TOURNOIS ET RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 17:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Coupe du monde 2026 !
3 TV 3 matchs participez à un tournoi enfant ou adulte puis regardez le match de l’équipe que vous supportez !
Au programme
Brésil France
Italie Irlande du Nord
Turquie Roumanie
Planchas Sambas au menu, événement rythmé par le groupe Pitchipapala… à découvrir !
Concert à 18h30.
Pensez aux bons cadeaux pour les fans du FC Nantes, de l’EDF, du PSg ou du Sénégal !
Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr
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L’événement TOURNOIS ET RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Saint Brevin