TOURNOIS FIVE ENFANTS, ADOS ET ADULTES Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins

Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Des tournois de Five sont organisés le samedi 21 février 2026, avec des créneaux adaptés aux enfants, aux adolescents et aux adultes.

Le tournoi enfants se déroule de 10h à 15h et concerne les catégories Garçons U7-U9 et Filles U9-U11. Les équipes sont composées de 5 joueurs + 1 remplaçant. Le tarif est de 6 € par joueur. Le tournoi est ouvert aux niveaux débutant et confirmé et une formule anniversaire est à gagner. Un espace restauration est disponible sur place.

Les tournois adolescents et adultes ont lieu de 17h à 23h. Les catégories concernées sont U18, Seniors, Vétérans, U15-U18 Féminines et Seniors Féminines. Les équipes sont composées de 5 joueurs + 1 remplaçant, pour un tarif de 10 € par joueur.

De nombreux lots sont à gagner, dont une saison de championnat entreprises (valeur 1200 €), des places pour des matchs du FC Nantes (Ligue 1 et Futsal) ainsi que des équipements sportifs.

Sur place, vous trouverez de la restauration, ainsi que plusieurs animations baby-foot, fléchettes, musculation et vélo.

Contact et inscriptions 06 88 60 95 38. .

