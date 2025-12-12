Tournois Futsal Halle des Sports Langeac

Tournois Futsal

Halle des Sports 1 Rue Pierre de Coubertin Langeac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Tournois de Futsal ouvert aux clubs avec licence pour les U15, ouvert à tous pour les séniors mixtes. Inscription obligatoire, 10€/équipe. Buvette & restauration sur place.

Halle des Sports 1 Rue Pierre de Coubertin Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes langeac@auverfoot.fr

English :

Futsal tournament open to licensed clubs for U15s, open to all for mixed seniors. Registration required, 10?/team. Refreshments & catering on site.

