Tournois Futsal Halle des Sports Langeac samedi 27 décembre 2025.
Halle des Sports 1 Rue Pierre de Coubertin Langeac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Tournois de Futsal ouvert aux clubs avec licence pour les U15, ouvert à tous pour les séniors mixtes. Inscription obligatoire, 10€/équipe. Buvette & restauration sur place.
Halle des Sports 1 Rue Pierre de Coubertin Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes langeac@auverfoot.fr
English :
Futsal tournament open to licensed clubs for U15s, open to all for mixed seniors. Registration required, 10?/team. Refreshments & catering on site.
