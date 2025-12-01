Tournois jeux vidéos !

Médiathèque Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

à partir de 8 ans.

Venez vous défier lors de tournois ! Sur inscription .

Médiathèque Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

English : Tournois jeux vidéos !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournois jeux vidéos ! Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2025-11-19 par Terres d’Argentan Intercom