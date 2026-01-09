Tournois jeux vidéos ! Médiathèque Stéphane Hessel Trun

Tournois jeux vidéos !

Médiathèque Stéphane Hessel 19, rue Vital Lenormand Trun Orne

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

2026-02-17

à partir de 8 ans.

Venez vous défier lors de tournois ! Sur inscription .

