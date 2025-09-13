TOURNOIS Mölkky & Palets Stade de foot Chemazé

Début : 2025-09-13 10:30:00

Tournois Mölkky et palet à Chemazé le 13 septembre !

Tournoi de palet

Rendez-vous à 10h30 | début du tournoi à 11h

32 équipes | date limite de résa le 03/09

Tournoi de mölkky

Inscription 13h30 | début du tournoi à 14h

10€ par équipe de 2

au terrain de foot de Chemazé

Buvette et restauration sur place

Réservation pour le palet obligatoire 06 85 28 47 79 ou https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-chemaze/evenements/tournoi-de-palets-et-molkky .

Stade de foot 11 Rue du Stade Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 28 47 79

English :

Mölkky and shuffleboard tournaments in Chemazé on September 13!

German :

Mölkky- und Shuffleboard-Turniere in Chemazé am 13. September!

Italiano :

Tornei di Mölkky e shuffleboard a Chemazé il 13 settembre!

Espanol :

¡Torneos de mölkky y tejo en Chemazé el 13 de septiembre!

