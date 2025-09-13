TOURNOIS Mölkky & Palets Stade de foot Chemazé
TOURNOIS Mölkky & Palets Stade de foot Chemazé samedi 13 septembre 2025.
Stade de foot 11 Rue du Stade Chemazé Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Tournois Mölkky et palet à Chemazé le 13 septembre !
Tournoi de palet
Rendez-vous à 10h30 | début du tournoi à 11h
32 équipes | date limite de résa le 03/09
Tournoi de mölkky
Inscription 13h30 | début du tournoi à 14h
10€ par équipe de 2
au terrain de foot de Chemazé
Buvette et restauration sur place
Réservation pour le palet obligatoire 06 85 28 47 79 ou https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-chemaze/evenements/tournoi-de-palets-et-molkky .
Stade de foot 11 Rue du Stade Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 28 47 79
