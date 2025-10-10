Tournois PADEL3 La Chapelle-Saint-Luc
Tournois PADEL3 La Chapelle-Saint-Luc vendredi 10 octobre 2025.
Complexe Padel3 La Chapelle-Saint-Luc Aube
Le premier P1000 féminin de la région Champagne-Ardenne organisé par le complexe Padel3 !
Les qualifications seront de niveau local, une chance unique pour toutes les joueuses de tenter leur chance dans un tournoi d’ordinaire réservé aux joueuses semi-pro avec toute l’atmosphère d’un P1000. (Kiné, ambiance, espace réservé, salle de récupération etc..)
Mesdames, ne doutez pas de votre légitimité, ce tournoi est fait pour vous !
Alors osez, inscrivez-vous, et surtout… PROFITEZ !
À la clé 1000 points (et une expérience sportive inoubliable) pour booster votre classement et marquer l’histoire de ce tournoi et.. 1000€ de cash prize (C’est stylé ça) ! .
