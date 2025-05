Tournois sportifs – City stade Montendre, 13 juin 2025 18:00, Montendre.

Charente-Maritime

Tournois sportifs City stade

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-13 18:00:00

fin : 2025-08-29 20:30:00

Date(s) :

2025-06-13

Entre ami·es, en familles, venez participer à notre tournoi loisirs qui varie entre la pratique du city basket et du beach soccer.



Inscription sur place entre 18h et 18h30

Fin du tournoi 20h30

.

City stade City Stade Lac Baron Desqueyroux

Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com

English :

With friends or family, come and take part in our leisure tournament, which varies between city basketball and beach soccer.



On-site registration between 6pm and 6:30pm

End of tournament: 8:30pm

German :

Mit Freunden oder Familien können Sie an unserem Freizeitturnier teilnehmen, das zwischen City-Basketball und Beachsoccer variiert.



Anmeldung vor Ort zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr

Ende des Turniers: 20:30 Uhr

Italiano :

Che siate in compagnia o in famiglia, venite a partecipare al nostro torneo ricreativo, che varia dal city basket al beach soccer.



Iscrizioni in loco tra le 18.00 e le 18.30

Fine del torneo: ore 20.30

Espanol :

Ya sea con amigos o en familia, venga a participar en nuestro torneo de ocio, que varía entre baloncesto urbano y fútbol playa.



Inscripciones in situ entre las 18.00 y las 18.30 horas

Fin del torneo: 20.30 h

