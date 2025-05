TOURNOIS TENNIS DE TABLE – SALLE OMNISPORT Meslay-du-Maine, 28 mai 2025 19:30, Meslay-du-Maine.

Mayenne

TOURNOIS TENNIS DE TABLE SALLE OMNISPORT 15 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-05-28 19:30:00

fin : 2025-05-28

2025-05-28

L’association de tennis de table de Meslay-du-Maine organise son tournoi le mercredi 28 mai à 19h30 à la salle omnisports.

Ouvert aux licenciés et non licenciés, jeunes et adultes.

Renseignements 06 86 69 61 83 .

SALLE OMNISPORT 15 Rue de la Gare

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 86 69 61 83

