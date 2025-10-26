Tournon-Rose randonnée accompagnée Tournon-d’Agenais

Tournon-Rose randonnée accompagnée Tournon-d’Agenais dimanche 26 octobre 2025.

Tournon-Rose randonnée accompagnée

Place de la Mairie Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

L’ Amicale laïque organise en collaboration avec Les Amis de la Bastide et La ligue contre le cancer une randonnée accompagnée de 5 et 8 km. Départ 9h place de la Marie de Tournon-D’Agenais. Réservation obligatoire avant le jeudi 23 octobre 12h.

Place de la Mairie Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 40 90

English : Tournon-Rose randonnée accompagnée

The Amicale laïque is organizing, in collaboration with Les Amis de la Bastide and the Ligue contre le cancer, a guided hike of 5 and 8 km.

German : Tournon-Rose randonnée accompagnée

L? Die Amicale laïque organisiert in Zusammenarbeit mit Les Amis de la Bastide und La ligue contre le cancer eine begleitete Wanderung von 5 und 8 km Länge. Start ist um 9 Uhr am Place de la Marie in Tournon-D’Agenais. Reservierung bis Donnerstag, 23. Oktober, 12 Uhr erforderlich.

Italiano :

L? Amicale laïque, in associazione con Les Amis de la Bastide e La ligue contre le cancer, organizza una passeggiata accompagnata di 5 e 8 km. Partenza alle 9 da Place de la Marie a Tournon-D’Agenais. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di giovedì 23 ottobre.

Espanol :

L? Amicale laïque, en asociación con Les Amis de la Bastide y La ligue contre le cancer, organiza una marcha acompañada de 5 y 8 km. Salida a las 9 h de la Place de la Marie en Tournon-D’Agenais. Imprescindible reservar antes de las 12.00 h del jueves 23 de octubre.

