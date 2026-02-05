Touroparc fête Pâques ! Touroparc Romanèche-Thorins

Touroparc fête Pâques !

Touroparc 400 rue du Parc Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Au programme différentes animations sont proposées aux visiteurs, qui auront peut-être la chance de repartir avec de petits œufs en chocolat.

Qui sont les parents de ces œufs ? Un terrarium est exposé au vivarium du parc avec 9 œufs numérotés. Muni d’un coupon, le visiteur doit associer le numéro de l’œuf à une espèce animale. Parfois bleus, blancs ou vert pâle, les œufs sont tous différents, et il n’y a pas que les poules qui en pondent ! (toutes les vacances)

Jeu de piste vous souhaitez devenir incollable sur les œufs des animaux ? Explorez le parc et trouvez les réponses aux questions ! (toutes les vacances)

Cherche et trouve ! Un œuf farceur argenté s’est caché au cœur du parc, arriverez-vous à le retrouver en premier ? Une surprise vous attendra à l’accueil… Chaque jour, l’œuf sera caché dès l’ouverture du parc. À vos marques, prêts… ! (toutes les vacances)

Saurez-vous deviner le nombre d’œufs ? Des petits coquins se sont amusés à remplir un vase de petits œufs en chocolat. Le principe estimer au mieux le nombre de chocolats dans le vase pour tenter de gagner un pack famille d’une valeur de 89 € (du 4 avril au 12 avril).

Ateliers pochoirs maquillage Miracul’œufs choisis ton pochoir de Pâques et fais éclore un sourire ! 1 € en supplément de l’entrée du parc pour la conservation des espèces menacées (4, 5 et 6 avril).

Ateliers DIY Pompon Party découpe et personnalise ton lapin, puis fabrique-lui une jolie queue en pompon de laine ! Qui sera le plus mignon d’entre tous ? Un atelier créatif et tout doux à emporter à la maison ! 1 € en supplément de l’entrée du parc pour la conservation des espèces menacées (8, 11, 12, 15, 18 et 19 avril).

On vous attend pour ces nombreuses activités durant toutes les vacances ! .

Touroparc 400 rue du Parc Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 51 53 information@touroparc.com

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English : Touroparc fête Pâques !

L’événement Touroparc fête Pâques ! Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-03-27 par Mission Tourisme Département 71