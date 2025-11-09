Touroparc Run Touroparc Zoo Romanèche-Thorins

Touroparc Run

Touroparc Zoo 400 rue du parc Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 07:00:00

2023 a vu naître une grande nouveauté en territoire Mâconnais Sud Bourgogne et dans le calendrier des courses running avec la création du tout premier Touroparc Run ! Un événement unique au cœur du parc animalier Touroparc, premier site touristique de Saône-et-Loire. Fort du succès de la 1e édition avec plus de 1 600 participants, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition encore plus sportive et conviviale !

La Touroparc Run propose 4 parcours différents adaptés à tous les niveaux course enfant, 5 km, 10 km et 20 km. Que vous soyez coureur confirmé ou amateur, venez profiter d’un cadre naturel exceptionnel tout en soutenant une belle cause tous les fonds récoltés sont reversés à Touroparc Conservation, l’association dédiée à la protection et au bien-être des animaux du parc.

Participez à cet événement sportif et solidaire, partagez un moment convivial en famille ou entre amis et découvrez une expérience running inédite en Saône-et-Loire !

Attention retrait des dossards, samedi 8 novembre de 16h à 18h pour toutes les courses. .

