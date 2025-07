Tours de Merle balade gourmande: à la découverte des plantes sauvages Saint-Geniez-ô-Merle

Tours de Merle balade gourmande: à la découverte des plantes sauvages Saint-Geniez-ô-Merle lundi 14 juillet 2025.

Tours de Merle balade gourmande: à la découverte des plantes sauvages

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Au cœur de la nature préservée des tours de Merle, partez sur les traces des plantes sauvages comestibles aux saveurs oubliées. Guidés par un intervenant passionné, apprenez à les reconnaitre, les cueillir en toute sécurité et à les utiliser en cuisine au gré de vos envies et des saisons. Entre anecdotes fascinantes et secrets médiévaux, laissez-vous surprendre par la richesse de ce patrimoine végétal avant de savourer une dégustation de délicieux mets préparés avec des plantes sauvages. une expérience sensorielle et gourmande à ne pas manquer !

A partir de 10 ans, compris dans le prix d’entrée .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

English :

German : Tours de Merle balade gourmande: à la découverte des plantes sauvages

Italiano :

Espanol :

L’événement Tours de Merle balade gourmande: à la découverte des plantes sauvages Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2025-07-03 par Corrèze Tourisme