Tours de Merle Jeu d’enquête Mais qui a tué le Seigneur de Rochedragon ? Saint-Geniez-ô-Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Début : 2025-07-16

fin : 2025-08-11

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-31 2025-08-04 2025-08-07 2025-08-11 2025-08-14 2025-08-20

Vous voilà plongés en l’an de grâce 1255. Une rumeur court entre les murs des Tours de Merle le seigneur Adhémar de Rochedragon a été assassiné ! Alaïs, trobairitz de renom et fine enquêtrice a besoin de renfort suivez-la dans une aventure grandeur nature au cœur des Tours de Merle et tentez de percer le mystère. Ensemble, arpentez les chemins, interrogez les habitants et récoltez les indices…Mais attention le coupable se cache peut-être tout près de vous !

Entre rebondissements, rencontres inattendues et secrets bien gardés, laissez-vous porter par une soirée immersive mêlant enquête, théâtre et patrimoine.

Durée : 2 h 30 environ.

À partir de 10 ans jeu en équipe, 4èmepersonne gratuite!

Sur réservation .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

