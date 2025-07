Tours de Merle visite guidée L’homme et la nature au Moyen-âge Saint-Geniez-ô-Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Début : 2025-07-06 11:00:00

fin : 2025-07-27 12:15:00

2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-17 2025-08-31

Prenez un grand bol d’air et venez à la découverte de la vie quotidienne paysanne et villageoise aux pieds des Tours de Merle. En déambulation avec votre guide sur les bords frais et ombragés de la rivière Maronne, cherchez les aménagements humains et pénétrez le monde magique des plantes et de leurs usages au Moyen-âge…

Cette visite vous permet de découvrir la nature aux abords de l’éperon rocheux. Pour les personnes qui souhaitent effectuer une visite simple du monument sur l’éperon rocheux prévoir environ 1 h de plus (compris dans le tarif d’entrée de cette visite guidée thématique).

À partir de 8 ans. À 11h. Durée 1h15 environ.

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 27 67

