TOURS entre Mont et Saint-Calixte MONT Mont

TOURS entre Mont et Saint-Calixte

MONT Devant l’église de Mont Mont Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Au cours d’une balade commentée, vous découvrirez tout un patrimoine lié à l’agropastoralisme, à la construction traditionnelle et à l’art religieux.

Prévoir chaussures de marche

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 .

MONT Devant l’église de Mont Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

During a guided tour, you’ll discover a whole heritage linked to agro-pastoralism, traditional construction and religious art.

L’événement TOURS entre Mont et Saint-Calixte Mont a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65