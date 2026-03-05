TOURS entre Mont et Saint-Calixte MONT Mont

TOURS entre Mont et Saint-Calixte MONT Mont samedi 27 juin 2026.

TOURS entre Mont et Saint-Calixte

MONT Devant l’église de Mont Mont Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Au cours d’une balade commentée, vous découvrirez tout un patrimoine lié à l’agropastoralisme, à la construction traditionnelle et à l’art religieux.
Prévoir chaussures de marche
Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31   .

MONT Devant l’église de Mont Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During a guided tour, you’ll discover a whole heritage linked to agro-pastoralism, traditional construction and religious art.

L’événement TOURS entre Mont et Saint-Calixte Mont a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

À voir aussi à Mont (Hautes-Pyrénées)