Tours et détours à Saint-Gervais-sur-Couches 71490, Saint-Gervais-sur-Couches 71490, Saint-Gervais-sur-Couches

Tours et détours à Saint-Gervais-sur-Couches 71490 26 et 27 juin Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Balades commentées à pied, à vélo, à cheval et en voiture de découverte du petit patrimoine de Saint-Gervais-sur-Couches (200habitants) les 26 et 27 juin 2026 ainsi que celui d’Epertully et de Saint-Martin-de-Commune (communes voisines), pour découvrir le patrimoine de pays :

1- les plaques de cocher mais aussi

2- les lavoirs, abreuvoirs, réservoirs et le château d’eau

3- les croix et oratoires

4- l’histoire des écoles et des cantines et du verger conservateur

5- la bascule publique

6- les colombiers (pigeonniers, comme on dit maintenant)

7- sculpture contemporaine de NIK

8- les bornes gravées à ses initiales de Charles Gravier, comte de Toulongeon, duc de Vergennes, ambassadeur et diplomate, devenu ministre des Affaires étrangères sous Louis XVI et le hameau de Vergennes

Saint-Gervais-sur-Couches 71490 55 placeSaint-Prothais 71490 Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « amisstgervais@gmail.com »}]

Balades commentées à pied, à vélo, à cheval et en voiture de découverte du petit patrimoine de Saint-Gervais-sur-Couches (200habitants) plaques de cocher lavoirs

Anne-Marie CHESNEAU