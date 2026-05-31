Tours et détours à Saint-Gervais-sur-Couches 71490, Saint-Gervais-sur-Couches 71490, Saint-Gervais-sur-Couches
Tours et détours à Saint-Gervais-sur-Couches 71490, Saint-Gervais-sur-Couches 71490, Saint-Gervais-sur-Couches vendredi 26 juin 2026.
Tours et détours à Saint-Gervais-sur-Couches 71490 26 et 27 juin Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire
Libre participation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Balades commentées à pied, à vélo, à cheval et en voiture de découverte du petit patrimoine de Saint-Gervais-sur-Couches (200habitants) les 26 et 27 juin 2026 ainsi que celui d’Epertully et de Saint-Martin-de-Commune (communes voisines), pour découvrir le patrimoine de pays :
1- les plaques de cocher mais aussi
2- les lavoirs, abreuvoirs, réservoirs et le château d’eau
3- les croix et oratoires
4- l’histoire des écoles et des cantines et du verger conservateur
5- la bascule publique
6- les colombiers (pigeonniers, comme on dit maintenant)
7- sculpture contemporaine de NIK
8- les bornes gravées à ses initiales de Charles Gravier, comte de Toulongeon, duc de Vergennes, ambassadeur et diplomate, devenu ministre des Affaires étrangères sous Louis XVI et le hameau de Vergennes
Saint-Gervais-sur-Couches 71490 55 placeSaint-Prothais 71490 Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « amisstgervais@gmail.com »}]
Balades commentées à pied, à vélo, à cheval et en voiture de découverte du petit patrimoine de Saint-Gervais-sur-Couches (200habitants) plaques de cocher lavoirs
Anne-Marie CHESNEAU