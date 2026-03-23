Tours et détours à Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues

Tours et détours à Tramezaïgues

TRAMEZAIGUES Devant la mairie Tramezaïgues Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Déambulation autour de la Tour, véritable plaque tournante de la vallée.

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TRAMEZAIGUES Devant la mairie Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Stroll around the Tower, the hub of the valley.

L’événement Tours et détours à Tramezaïgues Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65