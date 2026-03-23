Tours et détours à Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues
Tours et détours à Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues dimanche 28 juin 2026.
Tours et détours à Tramezaïgues
TRAMEZAIGUES Devant la mairie Tramezaïgues Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28 12:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Déambulation autour de la Tour, véritable plaque tournante de la vallée.
.
TRAMEZAIGUES Devant la mairie Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stroll around the Tower, the hub of the valley.
L’événement Tours et détours à Tramezaïgues Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65