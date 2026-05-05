Tours et Détours : Conférence et Randonnée La Via Sancti Martini, Espace ronsard, Le Lude

Tours et Détours : Conférence et Randonnée La Via Sancti Martini 26 et 28 juin Espace ronsard Sarthe

gratuit avec inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Tours et Détours : Conférence et Randonnée La Via Sancti Martini

Conférence « La Via Sancti Martini », itinéraire culturel du Conseil de l’Europe : Le Pays Vallée du Loir est traversé par deux chemins de la Via Sancti Martini en direction de Tours. Le premier part de Sablé et passe par plusieurs communes dont Le Lude, la deuxième vient de la Mayenne et passe par Le Mans et Ecommoy. Venez découvrir l’Histoire des tracés de la Via Sancti Martini qui suivent les chemins parcourus par St Martin tout au long de sa vie. Vendredi 26 juin à 15h

Randonnée : Découverte d’une partie du parcours du Lude à La Chapelle aux Choux, en passant par la découverte des vitraux de l’église du Lude. Dimanche 28 juin à 9h

Espace ronsard 14 place du champ de foire 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lelude.fr »}]

La Via Sancti Martini, itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. 2 chemins de la Via Sancti Martini en direction de Tours. Conférence et randonnée de l’Histoire des tracés de la Via Sancti Martini. conférence randonnée

Commune nouvelle du Lude