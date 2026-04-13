Tours et Détours du village d’Escles, place du marché à Escles 88260, Moisdon-la-Rivière

Tours et Détours du village d’Escles Samedi 27 juin, 09h30 place du marché à Escles 88260 Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite sur inscription au départ du circuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Lors de ces journées les participants familles, jeunes et moins jeunes pourront découvrir des éléments constitutifs du patrimoine local pierres remarquables, éléments arcitecturaux de la période 1780 à 1920.

Un circuit pédestre sera mis en place dans les rues et ruelles du village d’Escles 88260 avec un court descriptif de l’élément, chaque participant aura à sa disposition une fiche questions-réponses (durée approximative : 1heure de déambulation).

Sur le circuit, aux points névralgiques, une personne gérera la sécurité et pourra renseigner plus en avant les participants s’ils le souhaitent.

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Les participants pourront découvrir les différents éléments du patrimoine local grâce à un parcours pédestres dans les rues et ruelles du village. famille tout public