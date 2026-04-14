Tours et Détours en Forêt, Ecomusée du Bois et de la Forêt, Thônes
Tours et Détours en Forêt, Ecomusée du Bois et de la Forêt, Thônes dimanche 28 juin 2026.
Tours et Détours en Forêt Dimanche 28 juin, 10h30 Ecomusée du Bois et de la Forêt Haute-Savoie
Entrée gratuite / Repas payant sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visites gratuites de l’Ecomusée et son ancienne scierie hydraulique (10h30,14h30 et 16h00)
Sur inscription : balades forestières sur notre nouvelle forêt école
Repas champêtre sur réservation, buvette et concert avec le groupe « Mountain Folk » (12h)
Ateliers découverte vannerie et cuisine sauvages, démonstrations de tournage et sculpture sur bois (14h-18h)
Ecomusée du Bois et de la Forêt 1324, Route de Montremont Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 32 18 10 »}]
Visites gratuites et balades forestières sur notre forêt école, repas champêtre, buvette et concert, ateliers découverte vannerie et cuisine sauvages, démonstrations de tournage et sculpture sur bois.
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