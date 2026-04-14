Tours et Détours en Forêt, Ecomusée du Bois et de la Forêt, Thônes

Tours et Détours en Forêt Dimanche 28 juin, 10h30 Ecomusée du Bois et de la Forêt Haute-Savoie

Entrée gratuite / Repas payant sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visites gratuites de l’Ecomusée et son ancienne scierie hydraulique (10h30,14h30 et 16h00)

Sur inscription : balades forestières sur notre nouvelle forêt école

Repas champêtre sur réservation, buvette et concert avec le groupe « Mountain Folk » (12h)

Ateliers découverte vannerie et cuisine sauvages, démonstrations de tournage et sculpture sur bois (14h-18h)

Ecomusée du Bois et de la Forêt 1324, Route de Montremont Thônes 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 32 18 10 »}]

Visites gratuites et balades forestières sur notre forêt école, repas champêtre, buvette et concert, ateliers découverte vannerie et cuisine sauvages, démonstrations de tournage et sculpture sur bois.