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Tours et détours en solo, Eglise de Culêtre, Culètre

Tours et détours en solo, Eglise de Culêtre, Culètre

Tours et détours en solo, Eglise de Culêtre, Culètre dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Eglise de Culêtre

Adresse : 21230 Culêtre

Ville : 21230 Culètre

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Participation libre à l'issue du concert

Tours et détours en solo Dimanche 28 juin, 18h00 Eglise de Culêtre Côte-d’Or

Participation libre à l’issue du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Isabelle Lubrano-Lavadera, gambiste, donnera une audition concert de viole de gambe en l’église de Culêtre, charmant petit village de notre beau pays d’Auxois, le dimanche 28 juin à 18h.

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Isabelle Lubrano-Lavadera donnera une audition concert de viole de gambe musique audition

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