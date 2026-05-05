Tours et détours en solo, Eglise de Culêtre, Culètre
Tours et détours en solo, Eglise de Culêtre, Culètre dimanche 28 juin 2026.
Tours et détours en solo Dimanche 28 juin, 18h00 Eglise de Culêtre Côte-d’Or
Participation libre à l’issue du concert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Isabelle Lubrano-Lavadera, gambiste, donnera une audition concert de viole de gambe en l’église de Culêtre, charmant petit village de notre beau pays d’Auxois, le dimanche 28 juin à 18h.
Eglise de Culêtre 21230 Culêtre Culètre 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « eveline.deloince@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 75 48 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 35 32 37 »}, {« type »: « email », « value »: « isabellelbranolavader6@gmail.com »}]
Isabelle Lubrano-Lavadera donnera une audition concert de viole de gambe musique audition
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