Tours et détours en solo, Eglise de Culêtre, Culètre

Tours et détours en solo Dimanche 28 juin, 18h00 Eglise de Culêtre Côte-d’Or

Participation libre à l’issue du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Isabelle Lubrano-Lavadera, gambiste, donnera une audition concert de viole de gambe en l’église de Culêtre, charmant petit village de notre beau pays d’Auxois, le dimanche 28 juin à 18h.

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Isabelle Lubrano-Lavadera donnera une audition concert de viole de gambe musique audition

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