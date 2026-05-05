Tours et détours, les fortifications de Cabasse au Moyen-Age, MOULIN A HUILE, Flassans-sur-Issole

Tours et détours, les fortifications de Cabasse au Moyen-Age 27 et 28 juin MOULIN A HUILE Var

Gratuit, pour tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00

LES FORTICATIONS DE CABASSE AU MOYEN-AGE, toute une histoire !

Durant la période du 12ème au 15ème siècle, Cabasse fut fortifié trois fois, nous débuterons notre parcours du côté sud du village, en contrebas, sous le castrum où nous apercevons encore le rempart primitif du bourg médiéval. Puis, nous longerons les jardins jusqu’à la Place de la République et ses rues adjacentes pour découvrir les traces des deux dernières fortifications, en passant par la porte du rempart !

Le samedi soir de 21h à 22h à la lueur des lampes torches… et le dimanche matin sous le soleil, bien sûr !

MOULIN A HUILE CABASSE SUR ISSOLE Flassans-sur-Issole 83340 moulin à huile Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-histoire@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 067412916 »}]

Une déambulation dans et autour du bourg médiéval à la découverte des remparts Cabasse Remparts

Patrimoine et Histoire de Cabasse