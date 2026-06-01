Tours et détours, Place de l’église 69640 Ville sur Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux

Tours et détours Samedi 27 juin, 14h00 Place de l’église 69640 Ville sur Jarnioux Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T14:30:00+02:00

Visite du village découverte de l’histoire des maisons du village et découverte des murets et cadoles anciens abris des vignerons.

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Randonnée découverte