Tours la nuit Tours

Tours la nuit Tours mercredi 3 décembre 2025.

Tours la nuit

2 Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 16:30:00

fin : 2025-12-31 18:15:00

Date(s) :

2025-12-03

Depuis l’auditorium, venez admirer la vue et les lumières de la ville, les installations festives et autres illuminations de Noël.

Depuis l’auditorium, venez admirer la vue et les lumières de la ville, les installations festives et autres illuminations de Noël. .

2 Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 47 33

English :

From the auditorium, admire the view and the lights of the city, the festive installations and other Christmas illuminations.

German :

Vom Auditorium aus können Sie die Aussicht und die Lichter der Stadt, die festlichen Installationen und andere Weihnachtsbeleuchtungen bewundern.

Italiano :

Dall’auditorium, venite ad ammirare il panorama e le luci della città, le installazioni festive e le altre illuminazioni natalizie.

Espanol :

Desde el auditorio, venga a admirar la vista y las luces de la ciudad, las instalaciones festivas y otras iluminaciones navideñas.

L’événement Tours la nuit Tours a été mis à jour le 2025-08-27 par Tours Val de Loire Tourisme