Autour du moulin Tourtrès Lot-et-Garonne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09 2025-08-10

Tourtrès en fête ! Découvrez la programmation de ce week-end

Samedi 20h Escargolade, faux-filet avec DJ Luck Événementiel

Dimanche 9h rando tracteur et exposition, 12h faux-filet/frites, à 20h Axoa de poulet et pommes grenailles, avec en animation Atmosfera Music et à 23h feu d’artifices !

Autour du moulin Tourtrès 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 55 40

English : Tourtrès en fête !

Tourtrès celebrates! Discover this weekend’s program:

Saturday: 8pm Escargolade, faux-filet with DJ Luck Événementiel

Sunday: 9 a.m. tractor ride and exhibition, 12 p.m. faux-filet/frites, 8 p.m. chicken Axoa and pommes grenailles, with entertainment by Atmosfera Music and 11 p.m. fireworks!

German :

Tourtrès in Feierlaune! Entdecken Sie das Programm für dieses Wochenende

Samstag: 20h Escargolade, Rib-Eye mit DJ Luck Événementiel

Sonntag: 9 Uhr Traktorfahrt und Ausstellung, 12 Uhr Falsches Filet/Pommes frites, um 20 Uhr Axoa vom Huhn und Bratkartoffeln, mit Atmosfera Music als Animation und um 23 Uhr Feuerwerk!

Italiano :

Tourtrès festeggia! Scoprite il programma di questo fine settimana:

Sabato: ore 20.00 Escargolade, falsa-frittata con DJ Luck Événementiel

Domenica: ore 9.00 giro in trattore e mostra, ore 12.00 finto-filet/frites, ore 20.00 pollo Axoa e pommes grenailles, con intrattenimento di Atmosfera Music e fuochi d’artificio alle 23.00!

Espanol : Tourtrès en fête !

¡Tourtrès está de fiesta! Consulte el programa de este fin de semana:

Sábado: 20 h Escargolade, faux-filet con DJ Luck Événementiel

Domingo: 9:00 h: paseo en tractor y exposición, 12:00 h: faux-filet/frites, 20:00 h: pollo Axoa y pommes grenailles, amenizado por Atmosfera Music y fuegos artificiales a las 23:00 h

