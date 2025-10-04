Toury en Fête Saint Denis Toury

Toury en Fête Saint Denis Toury samedi 4 octobre 2025.

Toury en Fête Saint Denis

Toury Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-04

Fête communale avec animations sportives, rendez-vous familiaux, concert, marché/foire et vide-grenier.

Une semaine festive portée par la Ville et le Comité des fêtes concours de pétanque, goûter et lâcher de ballons pour les enfants, jeux, concert choral, repas-spectacle/soirée dansante, marché et animations de centre-ville, vide-grenier et fête foraine. Les rendez-vous se déploient dans les lieux phares de la commune (Square Henri-Monteil, Salle Suger, Salle polyvalente, cour de la mairie, place du Champ-de-Foire). .

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 50 60 mairie@ville-toury.fr

English :

Like every summer, the multimedia library invites you to take part in the great children’s book festival « Partir en Livre »!

German :

Wie jeden Sommer lädt die Mediathek Sie dazu ein, am großen Jugendbuchfestival « Partir en Livre » teilzunehmen!!!

Italiano :

Venite a festeggiare il giorno di Saint Denis a Toury con intrattenimenti per tutte le età: gare di pétanque, concerti, vendite di garage, luna park e molto altro ancora!

Espanol :

Venga a celebrar el día de Saint-Denis en Toury con animaciones para todas las edades: competiciones de petanca, conciertos, ventas de garaje, parque de atracciones y ¡mucho más!

