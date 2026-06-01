Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux
Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux samedi 13 juin 2026.
Saint-Martin-de-Mieux
Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts
Saint-Vigor de Mieux Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
1er festival littéraire Tous à la campagne
Au cœur de notre campagne, un festival rural dédié aux mots, aux images et à toutes celles et ceux qui font vivre notre campagne !
1er festival littéraire Tous à la campagne à la Chapelle Saint-Vigor
Au cœur de notre campagne, un festival rural dédié aux mots, aux images et à toutes celles et ceux qui font vivre notre campagne !
Au programme:
– Rencontres & Dédicaces avec des auteurs et autrices de livres consacrés à la nature, aux paysages et monde rural.
– Table ronde
– Expositions (photo, peinture, art, etc…)
– Stand d’artistes avec vente de leurs œuvres et dédicaces
Possibilité de restauration sur place avec Les délices de Pennmarc’h (crêpes et galettes)
Organisé par la Librairie de Falaise Tourner la Page, L’Association La ligne et L’Association des Amis de la Chapelle Saint Vigor
Libre participation .
Saint-Vigor de Mieux Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie
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English : Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts
1st Tous à la campagne literary festival:
In the heart of our countryside, a rural festival dedicated to words, images and all those who bring our countryside to life!
L’événement Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts Saint-Martin-de-Mieux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Falaise Suisse Normande