Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux

Saint-Martin-de-Mieux

Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts

Saint-Vigor de Mieux Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

1er festival littéraire Tous à la campagne

Au cœur de notre campagne, un festival rural dédié aux mots, aux images et à toutes celles et ceux qui font vivre notre campagne !

1er festival littéraire Tous à la campagne à la Chapelle Saint-Vigor

Au cœur de notre campagne, un festival rural dédié aux mots, aux images et à toutes celles et ceux qui font vivre notre campagne !

Au programme:

– Rencontres & Dédicaces avec des auteurs et autrices de livres consacrés à la nature, aux paysages et monde rural.

– Table ronde

– Expositions (photo, peinture, art, etc…)

– Stand d’artistes avec vente de leurs œuvres et dédicaces

Possibilité de restauration sur place avec Les délices de Pennmarc’h (crêpes et galettes)

Organisé par la Librairie de Falaise Tourner la Page, L’Association La ligne et L’Association des Amis de la Chapelle Saint Vigor

Libre participation .

Saint-Vigor de Mieux Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie

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English : Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts

1st Tous à la campagne literary festival:

In the heart of our countryside, a rural festival dedicated to words, images and all those who bring our countryside to life!

L’événement Tous à la campagne 1ère édition du festival des arts Saint-Martin-de-Mieux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Falaise Suisse Normande