Tous à la chevrerie Journée portes ouvertes à l’Agricultur’elle

Agricultur’elle Épizon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

L’Agricultur’elle ouvres ses portes pour une journée riche en rebondissements !

Au programme de ce dimanche

– Démonstration de tonte

– Animations pour tous

– Vente de laine

– et tombola.

Retrouvez une buvette et un food truck sur place (Monster Burgers).

Venez nombreux en famille ou entre amis ! .

Agricultur’elle Épizon 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 78 85 27 stephanie.robert@lagriculturelle.fr

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English :

L’événement Tous à la chevrerie Journée portes ouvertes à l’Agricultur’elle Épizon a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville