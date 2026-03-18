Tous à la chevrerie Journée portes ouvertes à l’Agricultur’elle Épizon
Tous à la chevrerie Journée portes ouvertes à l’Agricultur’elle Épizon dimanche 12 avril 2026.
Tous à la chevrerie Journée portes ouvertes à l’Agricultur’elle
Agricultur’elle Épizon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Tout public
L’Agricultur’elle ouvres ses portes pour une journée riche en rebondissements !
Au programme de ce dimanche
– Démonstration de tonte
– Animations pour tous
– Vente de laine
– et tombola.
Retrouvez une buvette et un food truck sur place (Monster Burgers).
Venez nombreux en famille ou entre amis ! .
Agricultur’elle Épizon 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 78 85 27 stephanie.robert@lagriculturelle.fr
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English :
L’événement Tous à la chevrerie Journée portes ouvertes à l’Agricultur’elle Épizon a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville