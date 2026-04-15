Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille, Christelle Ribourdouille, Plémet

Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille Dimanche 7 juin, 10h30 Christelle Ribourdouille Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Règlements

• Visite avec guide, pas d’inscription demandée

• Adapté aux bébés

• Adapté aux enfants

Christelle Ribourdouille 21 le breil tual, 22210 Plémet Plémet 22210 Plémet Côtes-d’Armor Bretagne

Visite du site avec explication du tracker et panneau solaire thermique

DR