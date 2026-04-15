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Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille, Christelle Ribourdouille, Plémet

Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille, Christelle Ribourdouille, Plémet

Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille, Christelle Ribourdouille, Plémet dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Christelle Ribourdouille

Adresse : 21 le breil tual, 22210 Plémet

Ville : 22210 Plémet

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille Dimanche 7 juin, 10h30 Christelle Ribourdouille Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Règlements
• Visite avec guide, pas d’inscription demandée
• Adapté aux bébés
• Adapté aux enfants

Christelle Ribourdouille 21 le breil tual, 22210 Plémet Plémet 22210 Plémet Côtes-d’Armor Bretagne
Visite du site avec explication du tracker et panneau solaire thermique

DR

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