Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille, Christelle Ribourdouille, Plémet
Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille, Christelle Ribourdouille, Plémet dimanche 7 juin 2026.
Tous à la ferme – Christelle Ribourdouille Dimanche 7 juin, 10h30 Christelle Ribourdouille Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Règlements
• Visite avec guide, pas d’inscription demandée
• Adapté aux bébés
• Adapté aux enfants
Christelle Ribourdouille 21 le breil tual, 22210 Plémet Plémet 22210 Plémet Côtes-d’Armor Bretagne
Visite du site avec explication du tracker et panneau solaire thermique
DR
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