François, Nicolas et Agnès seront heureux de vous accueillir à la Ferme…pour la découverte ou la re-découverte lors d’ateliers pour petits et grands de leur ferme.

Voici le détail des animations du 17 mai à la Ferme Ruette

10h Adulte /enfant. Agnès vous transmettra les secrets de fabrication de ses farines . Gratuit .

10h30 Adulte /enfant. Création d’une pince ou d’un peigne orné de fleurs séchées par Manon . Payant sur inscription .

11h Ani môm , Frédérique vous accompagnera dans une séance de médiation animale . Payant sur inscription . @mômbienaitre

12h30 une pause s’impose autour du barbecue !

14h30 Enfant Liberté à l’imagination pour une belle création par Manon . Payant sur inscription

15h30- Adulte Atelier floral avec Dominique . Payant sur inscription .@ilétaitunefleur

Tous les ateliers seront animés par des professionnels bienveillants .

Nos produits seront en vente toute la journée !

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION.

Ferme de la Ruette 178 allée du château

Gueutteville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 11 08 fermeruette@gmail.com

English : Tous à la Ferme

François, Nicolas and Agnès will be delighted to welcome you to their farm… for discovery or re-discovery workshops for young and old alike.

Here are the details for May 17 at Ruette Farm:

? 10h ? Adults and children. Agnès will share her flour-making secrets with you. Free admission .

10h30 ? Adults and children. Creation of a pair of pliers or a comb decorated with dried flowers by Manon . Registration required .

11h ? Ani môm , Frédérique will accompany you in an animal mediation session . Registration required . @mômbienaitre

12:30 ? take a break around the barbecue!

2:30 p.m. Children Let your imagination run wild for a beautiful creation by Manon . Registration required

3:30 pm Adult ? Floral workshop with Dominique . Registration required .@ilétaitunefleur

All workshops will be led by caring professionals .

Our products will be on sale all day long!

REGISTRATION REQUIRED.

German :

François, Nicolas und Agnès freuen sich, Sie auf ihrem Bauernhof begrüßen zu dürfen…um in Workshops für Groß und Klein ihren Hof zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Hier sind die Einzelheiten der Animationen am 17. Mai auf der Ferme Ruette

? 10h ? Erwachsene /Kinder. Agnès verrät Ihnen die Geheimnisse der Herstellung ihrer Mehle . Kostenlos .

10h30 ? Erwachsene /Kind. Herstellung einer mit Trockenblumen verzierten Zange oder eines Kamms durch Manon . Kostenpflichtig nach Anmeldung .

11h ? Ani môm , Frédérique begleitet Sie bei einer Tiermediationssitzung . Kostenpflichtig nach Anmeldung . @mômbienaitre

12:30 Uhr ? Eine Pause am Grill ist Pflicht!

14:30 Uhr Kind Freiheit der Fantasie für eine schöne Kreation von Manon . Kostenpflichtig nach Anmeldung

15.30 Uhr- Erwachsener ? Blumenworkshop mit Dominique . Kostenpflichtig nach Anmeldung @ilétaitunefleur

Alle Workshops werden von wohlwollenden Fachleuten geleitet .

Unsere Produkte werden den ganzen Tag über zum Verkauf angeboten!

NUR MIT ANMELDUNG.

Italiano :

François, Nicolas e Agnès saranno lieti di accogliervi in fattoria… per scoprire o riscoprire la loro fattoria in laboratori per grandi e piccini.

Ecco i dettagli degli eventi del 17 maggio alla Fattoria Ruette:

? 10h ? Adulti e bambini. Agnès vi racconterà i segreti della produzione delle sue farine. Ingresso libero.

10h30 ? Adulti e bambini. Creazione di una pinza o di un pettine decorato con fiori secchi da parte di Manon. Pagamento al momento dell’iscrizione.

11h ? Ani môm, Frédérique vi accompagnerà in una sessione di mediazione animale. Pagamento all’iscrizione . @mômbienaitre

ore 12.30 Pausa con il barbecue!

14.30 Bambini Liberate la vostra immaginazione per una bella creazione di Manon. Pagamento all’atto dell’iscrizione

15h30 Adulti ? Laboratorio floreale con Dominique . Iscrizione obbligatoria .@ilétaitunefleur

Tutti i laboratori saranno condotti da professionisti del settore.

I nostri prodotti saranno in vendita tutto il giorno!

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA.

Espanol :

François, Nicolas y Agnès estarán encantados de recibirle en la Granja… para descubrir o redescubrir su granja en talleres para grandes y pequeños.

He aquí los detalles de los actos del 17 de mayo en la Granja Ruette:

? 10h ? Adultos y niños. Agnès le contará los secretos de la fabricación de sus harinas. Entrada gratuita .

10h30 ? Adultos y niños. Creación de un alicate o de un peine decorado con flores secas por Manon . Pago en el momento de la inscripción .

11h ? Ani môm , Frédérique le acompañará en una sesión de mediación animal . Pagar en el registro . @mômbienaitre

12.30h ? ¡Tómate un descanso en la barbacoa!

14h30 Niños Dejen volar su imaginación para una bella creación de Manon . Inscripción obligatoria

15h30 Adultos ? Taller floral con Dominique . Inscripción obligatoria @ilétaitunefleur

Todos los talleres estarán dirigidos por profesionales.

Nuestros productos estarán a la venta durante todo el día

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA.

