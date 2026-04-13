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Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané, CUMA Plouzané, Plouzané

Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané, CUMA Plouzané, Plouzané

Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané, CUMA Plouzané, Plouzané dimanche 7 juin 2026.

Lieu : CUMA Plouzané

Adresse : Kerbers 29280 Plouzané

Ville : 29280 Plouzané

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané Dimanche 7 juin, 10h30 CUMA Plouzané Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

– Baptême de mini pelle

CUMA Plouzané Kerbers 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne
Animation pour enfants

DR

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