Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané, CUMA Plouzané, Plouzané
Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané, CUMA Plouzané, Plouzané dimanche 7 juin 2026.
Tous à la ferme – Julien Hindré / David Louzaouen / CUMA Plouzané Dimanche 7 juin, 10h30 CUMA Plouzané Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
– Baptême de mini pelle
CUMA Plouzané Kerbers 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne
Animation pour enfants
DR
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