La Rue-Saint-Pierre

Tous à la ferme

497 Route de Cailly La Rue-Saint-Pierre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le premier dimanche des grandes vacances d’Eté sera peut-être l’occasion de vous rendre aux portes ouvertes au GAEC du Colombier à La Rue-Saint-Pierre près de Cailly en Normandie Caux Vexin.

Située à quelques kilomètres au Nord de Rouen, la ferme du Colombier qui élève ses vaches pour fabriquer de bons produits laitiers dont ses glaces délicieuses, vous convie pour une journée festive avec un marché fermier d’une dizaine d’exposants. Vous pourrez aussi visiter l’exploitation laitière.

Buvette et restauration seront prévus pour passer un bon moment.

Sans réservation, entrée libre. Pensez à emmener une petite glacière pour les provisions. .

497 Route de Cailly La Rue-Saint-Pierre 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 67 10 22 gaeclecolombier76@gmail.com

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English : Tous à la ferme

L’événement Tous à la ferme La Rue-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin