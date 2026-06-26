Informations pratiques

Le Buisson

TOUS À LA FERME !

Le Gibertès Le Buisson Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 16:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Les lundis à la ferme !

Visite guidées des exploitations Dégustations de produits locaux

Visite du GAEC des Yeux Bleus Elevage de vaches laitières .

Le Gibertès Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 contact@gevaudan-authentique.com

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English :

L’événement TOUS À LA FERME ! Le Buisson a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination