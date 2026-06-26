AGENDA · Le Buisson
TOUS À LA FERME ! Le Buisson
lundi 27 juillet 2026 · Le Buisson
Informations pratiques
Le Buisson
TOUS À LA FERME !
Le Gibertès Le Buisson Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 16:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Les lundis à la ferme !
Visite guidées des exploitations Dégustations de produits locaux
Visite du GAEC des Yeux Bleus Elevage de vaches laitières .
Le Gibertès Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 contact@gevaudan-authentique.com
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English :
L’événement TOUS À LA FERME ! Le Buisson a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination
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