TOUS À LA FERME ! Montrodat lundi 20 juillet 2026.

Montrodat

TOUS À LA FERME !

Sages Montrodat Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Les lundis à la ferme !

Visite guidées des exploitations Dégustations de produits locaux

Visite du GAEC des Chaousses Elevage de brebis laitières .

Sages Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 contact@gevaudan-authentique.com

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English :

L’événement TOUS À LA FERME ! Montrodat a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination