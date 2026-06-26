TOUS À LA FERME ! Montrodat
TOUS À LA FERME ! Montrodat lundi 20 juillet 2026.
Montrodat
TOUS À LA FERME !
Sages Montrodat Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Les lundis à la ferme !
Visite guidées des exploitations Dégustations de produits locaux
Visite du GAEC des Chaousses Elevage de brebis laitières .
Sages Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 contact@gevaudan-authentique.com
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English :
L’événement TOUS À LA FERME ! Montrodat a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination