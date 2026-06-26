TOUS À LA FERME ! Saint-Léger-de-Peyre
lundi 17 août 2026 · Saint-Léger-de-Peyre
Informations pratiques
Saint-Léger-de-Peyre
TOUS À LA FERME !
Lascols Saint-Léger-de-Peyre Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 16:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Les lundis à la ferme !
Visite guidées des exploitations Dégustations de produits locaux
Visite de la ferme de Lascols Elevage de brebis laitières et vaches allaitantes .
Lascols Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 contact@gevaudan-authentique.com
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L’événement TOUS À LA FERME ! Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT Gévaudan Destination