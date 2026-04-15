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Tous à la ferme – Terre d’Essais, Terre d’Essais, Pleumeur-Gautier

Tous à la ferme – Terre d’Essais, Terre d’Essais, Pleumeur-Gautier

Tous à la ferme – Terre d’Essais, Terre d’Essais, Pleumeur-Gautier dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Terre d'Essais

Adresse : Le Glazic 22740 Pleumeur Gautier

Ville : 22740 Pleumeur-Gautier

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tous à la ferme – Terre d’Essais Dimanche 7 juin, 14h00 Terre d’Essais Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation des cultures légumières (échalote, courge, artichaut, choux…)

Terre d’Essais Le Glazic 22740 Pleumeur Gautier Pleumeur-Gautier 22740 Côtes-d’Armor Bretagne
Présentation des cultures légumières

DR

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