Tous à la ferme – Terre d’Essais, Terre d’Essais, Pleumeur-Gautier

Tous à la ferme – Terre d’Essais Dimanche 7 juin, 14h00 Terre d’Essais Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation des cultures légumières (échalote, courge, artichaut, choux…)

Terre d’Essais Le Glazic 22740 Pleumeur Gautier Pleumeur-Gautier 22740 Côtes-d’Armor Bretagne

Présentation des cultures légumières

DR