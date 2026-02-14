Tous à la recherche des 9 Preux

45 Rue Jacques Manchotte Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Tous à la recherche des 9 Preux les mercredis 4 et 11 mars 2026 jeux de piste au château de Belves gratuit et ouvert à tous informations et réservation obligatoire au 06 95 83 39 76

Tous à la recherche des 9 Preux les mercredis 4 et 11 mars 2026 jeux de piste au château de Belves gratuit et ouvert à tous informations et réservation obligatoire au 06 95 83 39 76 .

45 Rue Jacques Manchotte Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 83 39 76 chateaubelves@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tous à la recherche des 9 Preux

In search of the 9 Preux on Wednesdays, March 4 and 11, 2026: treasure hunt at Belves Castle free and open to all information and reservation required 06 95 83 39 76

L’événement Tous à la recherche des 9 Preux Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-02-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne