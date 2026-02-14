Tous à la recherche des 9 Preux Pays de Belvès
45 Rue Jacques Manchotte Pays de Belvès Dordogne
Début : 2026-03-04 14:30:00
Tous à la recherche des 9 Preux les mercredis 4 et 11 mars 2026 jeux de piste au château de Belves gratuit et ouvert à tous informations et réservation obligatoire au 06 95 83 39 76
45 Rue Jacques Manchotte Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 83 39 76 chateaubelves@gmail.com
English : Tous à la recherche des 9 Preux
In search of the 9 Preux on Wednesdays, March 4 and 11, 2026: treasure hunt at Belves Castle free and open to all information and reservation required 06 95 83 39 76
