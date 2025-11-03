Tous à l’eau Aix-Villemaur-Pâlis

Tous à l’eau

3 rue principale Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Lundi 3 novembre VAUJURENNES Tous à l’eau. De 9h à 15h30 à la maison des Petites Herbes.

Activité d’aquagym encadré par Virginie, avec des entretiens individuels.

Plusieurs séances

9h-11h

11h-13h

13h30-15h30

Contact +33 (0)7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr .

