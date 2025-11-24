Tous à l’eau Aix-Villemaur-Pâlis
Tous à l’eau
3 rue principale Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Début : 2025-11-24 09:00:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Lundi 24 novembre VAUJURENNES Tous à l’eau. De 9h à 15h30 à la maison des Petites Herbes.
Activité d’aquagym encadré par Virginie, avec des entretiens individuels.
Plusieurs séances
9h-11h
11h-13h
13h30-15h30
Contact +33 (0)7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr .
3 rue principale Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr
