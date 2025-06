Tous à l’eau ! – Maison de l’Eau Jû-Belloc 15 juin 2025 10:00

Gers

Tous à l’eau ! Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

Date(s) :

2025-06-15

La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à une journée ludique, familiale et solidaire, une journée au bord de l’eau !

Une journée d’activités pour petits et grands :

Au programme dès 10h, un quizz sur l’eau pour tester vos connaissances avant de plonger dans une matinée riche en ateliers et jeux solidaires :

Canoë sur l’Adour

Balade découverte de la biodiversité en zone humide

Construction de cannes à pêche

Quizz, Twisterre, jardin planétaire, jeu de l’oie sur l’arbre et bien d’autres activités ludiques et éducatives !

L’eau ici et ailleurs :

L’après-midi, partez à la rencontre des témoignages du Burundi et du Bénin autour de l’eau et de l’agroécologie, avec des expositions photos (Irak, Inde) et le témoignage du Père Marius du Bénin.

Moments de convivialité :

Un apéro et un repas partagé à midi, suivis d’un goûter et d’un temps de partage autour d’une messe à 17h. Apéro, café et goûter offerts.

Participation libre. Chacun est invité à porter un pique-nique ou un plat à partager.

Informations pratiques :

Pour la pêche et le canoë, prévoir des chaussures adaptées pour aller dans l’eau.

Accueil, ateliers et expositions tout au long de la journée.

La Maison de l’Eau s’inscrit dans une démarche pédagogique et citoyenne, pour sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux et valoriser le patrimoine naturel du Gers. .

Maison de l’Eau JU-BELLOC

Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 maisondeleau@institution-adour.fr

English :

The Maison de l’Eau invites local residents and visitors to a fun-filled, family-friendly day at the water’s edge!

A day of activities for young and old alike:

Starting at 10 a.m., take part in a water quiz to test your knowledge, before diving into a morning of workshops and solidarity games:

Canoeing on the Adour

Biodiversity discovery walk in wetlands

Construction of fishing rods

Quizzes, Twisterre, planetary garden, tree goose game and many other fun and educational activities!

Water here and elsewhere:

In the afternoon, learn about water and agro-ecology from Burundi and Benin, with photo exhibitions (Iraq, India) and the testimony of Father Marius from Benin.

Convivial moments:

An aperitif and a shared meal at midday, followed by a snack and a time of sharing around a mass at 5pm. Aperitif, coffee and snack provided.

Free participation. Everyone is invited to bring a picnic or a dish to share.

Practical information :

For fishing and canoeing, please bring suitable footwear.

Reception, workshops and exhibitions throughout the day.

German :

Das Maison de l’Eau lädt Einwohner und Besucher zu einem spielerischen, familienfreundlichen und solidarischen Tag ein einem Tag am Wasser!

Ein Tag voller Aktivitäten für Groß und Klein:

Ab 10 Uhr steht ein Wasserquiz auf dem Programm, bei dem Sie Ihr Wissen testen können, bevor Sie in einen Vormittag voller Workshops und solidarischer Spiele eintauchen:

Kanufahren auf dem Adour

Spaziergang zur Entdeckung der Biodiversität in Feuchtgebieten

Bau von Angelruten

Quiz, Twisterre, Planetengarten, Baum-Gänsespiel und viele andere spielerische und lehrreiche Aktivitäten!

Wasser hier und anderswo :

Am Nachmittag können Sie sich auf den Weg machen, um Zeugnisse aus Burundi und Benin zum Thema Wasser und Agrarökologie kennenzulernen. Dazu gibt es Fotoausstellungen (Irak, Indien) und das Zeugnis von Pater Marius aus Benin.

Gesellige Momente :

Ein Aperitif und ein gemeinsames Essen am Mittag, gefolgt von einem Snack und einer gemeinsamen Zeit um eine Messe um 17 Uhr. Aperitif, Kaffee und Snacks werden angeboten.

Die Teilnahme ist frei. Jeder ist eingeladen, ein Picknick oder ein Gericht zum Teilen mitzubringen.

Praktische Informationen :

Zum Angeln und Kanufahren bitte geeignete Schuhe mitbringen, um ins Wasser zu gehen.

Empfang, Workshops und Ausstellungen den ganzen Tag über.

Italiano :

La Maison de l’Eau invita i residenti e i visitatori a una giornata in acqua all’insegna del divertimento e della famiglia!

Una giornata di attività per grandi e piccini:

A partire dalle 10.00, ci sarà un quiz sull’acqua per testare le proprie conoscenze prima di immergersi in una mattinata ricca di laboratori e giochi comunitari:

Canoa sull’Adour

Passeggiata alla scoperta della biodiversità delle zone umide

Costruzione di canne da pesca

Quiz, Twisterre, orto planetario, gioco dell’oca e tante altre attività divertenti ed educative!

L’acqua qui e altrove:

Nel pomeriggio, incontro con persone del Burundi e del Benin che parlano di acqua e agroecologia, con mostre fotografiche (Iraq, India) e la testimonianza di Padre Marius del Benin.

Eventi sociali:

Aperitivo e pasto condiviso a mezzogiorno, seguito da una merenda e da un momento di condivisione intorno alla messa delle 17.00. Aperitivo, caffè e merenda offerti.

La partecipazione è gratuita. Tutti sono invitati a portare un picnic o un piatto da condividere.

Informazioni pratiche:

Per la pesca e la canoa, si prega di portare calzature adatte.

Accoglienza, laboratori e mostre durante tutta la giornata.

Espanol :

La Maison de l’Eau invita a residentes y visitantes a pasar un día divertido y familiar en el agua

Un día de actividades para grandes y pequeños:

A partir de las 10 de la mañana, un test sobre el agua pondrá a prueba tus conocimientos antes de sumergirte en una mañana repleta de talleres y juegos comunitarios:

Piragüismo en el Adour

Paseo para descubrir la biodiversidad de los humedales

Construcción de cañas de pescar

Concursos, Twisterre, jardín planetario, juego de la oca y muchas otras actividades lúdicas y educativas

El agua aquí y en otros lugares:

Por la tarde, encuentro con personas de Burundi y Benín que hablan del agua y la agroecología, con exposiciones fotográficas (Iraq, India) y el testimonio del Padre Marius de Benín.

Actos sociales:

Un aperitivo y una comida compartida a mediodía, seguidos de un tentempié y un momento de compartir en torno a una misa a las 17h. Aperitivo, café y merienda.

La participación es gratuita. Todo el mundo está invitado a traer un picnic o un plato para compartir.

Información práctica:

Para la pesca y el piragüismo, traiga calzado adecuado.

Recepción, talleres y exposiciones durante todo el día.

L’événement Tous à l’eau ! Jû-Belloc a été mis à jour le 2025-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65