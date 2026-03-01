Tous à l’eau Paisy-Cosdon
Lundi 16 mars VAUJURENNES Tous à l’eau. De 9h à 15h30 à la maison des Petites Herbes.
Activité d’aquagym encadré par Virginie, avec des entretiens individuels.
Plusieurs séances
9h-11h
11h-13h
13h30-15h30
Pour vous inscrire à une journée ou un atelier demandez à la coordinatrice de parcours ou accueillante du jour qui pourra vous renseigner. Pour rappel, les coordinatrices sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Merci de les contacter sur ces créneaux horaires. Sinon contactez l’association par téléphone ou SMS au: +33 (0)7 86 40 77 97 ou par mail: association@lespetitesherbes.fr .
3 rue principale Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr
