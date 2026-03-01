Tous à l’eau Paisy-Cosdon

Tous à l’eau

3 rue principale Paisy-Cosdon Aube

2026-03-23 09:00:00

2026-03-23 15:30:00

2026-03-23

Lundi 23 mars VAUJURENNES Tous à l’eau. De 9h à 15h30 à la maison des Petites Herbes.

Activité d’aquagym encadré par Virginie, avec des entretiens individuels.

Plusieurs séances

9h-11h

11h-13h

13h30-15h30

Pour vous inscrire à une journée ou un atelier demandez à la coordinatrice de parcours ou accueillante du jour qui pourra vous renseigner. Pour rappel, les coordinatrices sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Merci de les contacter sur ces créneaux horaires. Sinon contactez l’association par téléphone ou SMS au: +33 (0)7 86 40 77 97 ou par mail: association@lespetitesherbes.fr .

3 rue principale Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr

